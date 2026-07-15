Soirée du patrimoine de Gâtine Coulonges-sur-l’Autize
mardi 4 août 2026 · Coulonges-sur-l'Autize
Informations pratiques
Coulonges-sur-l’Autize
Soirée du patrimoine de Gâtine
Parc du château Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Soirée du Patrimoine de Gâtine
Mardi 5 août
⏰ 21h
Buvette et restauration sur place à partir de 19h
Parc du château, pensez à apporter votre siège (repli à l’Espace Colonica en cas d’intempéries)
Concert de Cuba Do Ré à 21h
Musique salsa et cubaine !
Un cocktail annonciateur d’une soirée réussie ! .
Parc du château Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 10 72
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English : Soirée du patrimoine de Gâtine
L’événement Soirée du patrimoine de Gâtine Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine
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