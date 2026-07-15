Informations pratiques

Coulonges-sur-l’Autize

Soirée du patrimoine de Gâtine

Parc du château Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Soirée du Patrimoine de Gâtine

Mardi 5 août

⏰ 21h

Buvette et restauration sur place à partir de 19h

Parc du château, pensez à apporter votre siège (repli à l’Espace Colonica en cas d’intempéries)

Concert de Cuba Do Ré à 21h

Musique salsa et cubaine !

Un cocktail annonciateur d’une soirée réussie ! .

Parc du château Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 10 72

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English : Soirée du patrimoine de Gâtine

L’événement Soirée du patrimoine de Gâtine Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine