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AGENDA · Coulonges-sur-l'Autize

Soirée du patrimoine de Gâtine Coulonges-sur-l’Autize

mardi 4 août 2026 · Coulonges-sur-l'Autize

Soirée du patrimoine de Gâtine Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Parc du château
Ville
79160 Coulonges-sur-l'Autize
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Coulonges-sur-l’Autize

Soirée du patrimoine de Gâtine

Parc du château Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Soirée du Patrimoine de Gâtine
Mardi 5 août
⏰ 21h
Buvette et restauration sur place à partir de 19h
Parc du château, pensez à apporter votre siège (repli à l’Espace Colonica en cas d’intempéries)
Concert de Cuba Do Ré à 21h
Musique salsa et cubaine !
Un cocktail annonciateur d’une soirée réussie !   .

Parc du château Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 10 72 

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English : Soirée du patrimoine de Gâtine

L’événement Soirée du patrimoine de Gâtine Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine

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