Informations pratiques

Coulonges-sur-l’Autize

Exposition Senpaï, le manga pour les débutants

Bibliothèque municipale Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-07-23

Elle s’adresse à un public néophyte, curieux de découvrir la culture manga et son interaction avec la société japonaise. Tout en clarifiant certaines notions et courants, le but de cette exposition est de valoriser la diversité du manga (31 titres présentés) et de stimuler l’appétit de lecture du visiteur. Elle est accompagnée d’un questionnaire, d’un quiz et d’une bibliographie commentée des titres présentés. Une exposition illustrée en couleur pour un public adolescent et adulte. Exposition à découvrir gratuitement le mardi de 9h à 12h30, le mercredi de 9h à 14h, le jeudi de 10h30 à 12h30 et le samedi de 9h à 12h30. Horaires de septembre-octobre mardi 9h-12h30, mercredi 9h-14h, jeudi, 10h30-12h30, samedi 9h-12h30 .

Bibliothèque municipale Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 14 47

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English : Exposition Senpaï, le manga pour les débutants

L’événement Exposition Senpaï, le manga pour les débutants Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine