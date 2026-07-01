Exposition Senpaï, le manga pour les débutants Coulonges-sur-l’Autize
jeudi 23 juillet 2026 · Coulonges-sur-l'Autize
Informations pratiques
Coulonges-sur-l’Autize
Exposition Senpaï, le manga pour les débutants
Bibliothèque municipale Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-07-23
Elle s’adresse à un public néophyte, curieux de découvrir la culture manga et son interaction avec la société japonaise. Tout en clarifiant certaines notions et courants, le but de cette exposition est de valoriser la diversité du manga (31 titres présentés) et de stimuler l’appétit de lecture du visiteur. Elle est accompagnée d’un questionnaire, d’un quiz et d’une bibliographie commentée des titres présentés. Une exposition illustrée en couleur pour un public adolescent et adulte. Exposition à découvrir gratuitement le mardi de 9h à 12h30, le mercredi de 9h à 14h, le jeudi de 10h30 à 12h30 et le samedi de 9h à 12h30. Horaires de septembre-octobre mardi 9h-12h30, mercredi 9h-14h, jeudi, 10h30-12h30, samedi 9h-12h30 .
Bibliothèque municipale Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 14 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Senpaï, le manga pour les débutants
L’événement Exposition Senpaï, le manga pour les débutants Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine
À voir aussi à Coulonges-sur-l'Autize (Deux-Sèvres)
- Rassemblement de véhicules anciens & d’exception Coulonges-sur-l’Autize 19 juillet 2026
- Flash’art Niki de Saint-Phalle, le monstre de Soisy Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize 21 juillet 2026
- Séance d’aquagym Piscine communautaire Aquaval Coulonges-sur-l’Autize 22 juillet 2026
- La Fabrik’ à la manière d’Odorico comme une mosaïque Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize 29 juillet 2026
- Séance d’aquagym Piscine communautaire Aquaval Coulonges-sur-l’Autize 29 juillet 2026