Rassemblement de véhicules anciens & d’exception Coulonges-sur-l’Autize
dimanche 19 juillet 2026 · Coulonges-sur-l'Autize
Informations pratiques
Coulonges-sur-l’Autize
Rassemblement de véhicules anciens & d’exception
Place du Château Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 13:00:00
Date(s) :
2026-07-19
L’association Rassemblement Coulonges/l’Autize organise une exposition de véhicules anciens. Petite restauration sur place ou à proximité le midi. .
Place du Château Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 24 31 43
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English : Rassemblement de véhicules anciens & d’exception
L’événement Rassemblement de véhicules anciens & d’exception Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-10 par CC Val de Gâtine
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