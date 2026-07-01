Flash’art Niki de Saint-Phalle, le monstre de Soisy Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize
vendredi 17 juillet 2026 · Micro-Folie · Coulonges-sur-l'Autize
Informations pratiques
Coulonges-sur-l’Autize
Flash’art Niki de Saint-Phalle, le monstre de Soisy
Micro-Folie 15 bis rue de l’Epargne Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 12:40:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Rendez-vous gratuit organisé par la Micro-Folie .
Micro-Folie 15 bis rue de l’Epargne Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14
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English : Flash’art Niki de Saint-Phalle, le monstre de Soisy
L’événement Flash’art Niki de Saint-Phalle, le monstre de Soisy Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-11 par CC Val de Gâtine
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