Informations pratiques

Coulonges-sur-l’Autize

Projection Gardiens de la forêt

Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Rendez-vous à 14h30 à la Micro-Folie.

Au musée numérique (climatisé), découvrez la projection du documentaire Gardiens de la forêt, le temps des solutions . Gratuit .

Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14

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English : Projection Gardiens de la forêt

L’événement Projection Gardiens de la forêt Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-11 par CC Val de Gâtine