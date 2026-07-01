Projection Le songe d’une nuit d’été Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Coulonges-sur-l’Autize

Projection Le songe d’une nuit d’été

Micro-Folie 15 bis rue de l’Epargne Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Projection gratuite organisée par la Micro-Folie, (ballet retransmis de l’Opéra de Paris, durée 1h45). .

Micro-Folie 15 bis rue de l’Epargne Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14

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English : Projection Le songe d’une nuit d’été

L’événement Projection Le songe d’une nuit d’été Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-11 par CC Val de Gâtine