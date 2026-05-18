Cinéma plein air Le panache Coulonges-sur-l’Autize
Cinéma plein air Le panache Coulonges-sur-l’Autize samedi 18 juillet 2026.
Coulonges-sur-l’Autize
Cinéma plein air Le panache
Parc du château Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18 23:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Organisé par le comité des fêtes avec le CRPC. Projection gratuite du film Le panache à 22h, apportez vos couvertures ou chaises pliantes pour plus de confort. Apportez votre pique-nique dès 20h, crêpes et pop-corn sur place avant et après la séance. Repli à l’Espace Colonica en cas de mauvais temps. Renseignements www.cinemacoulonges.com .
Parc du château Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma plein air Le panache
L’événement Cinéma plein air Le panache Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-05-18 par CC Val de Gâtine
À voir aussi à Coulonges-sur-l'Autize (Deux-Sèvres)
- Cinéma Pour le meilleur Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize 3 juin 2026
- Apel Notre-Dame Vide grenier Coulonges-sur-l’Autize 7 juin 2026
- Éclat de Femmes dîner-spectacle Coulonges-sur-l’Autize 13 juin 2026
- Fête de la musique Coulonges-sur-l’Autize 20 juin 2026
- Fête du cinéma L’arnaqueuse Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize 1 juillet 2026