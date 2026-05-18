Coulonges-sur-l’Autize

Cinéma plein air Le panache

Parc du château Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18 23:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Organisé par le comité des fêtes avec le CRPC. Projection gratuite du film Le panache à 22h, apportez vos couvertures ou chaises pliantes pour plus de confort. Apportez votre pique-nique dès 20h, crêpes et pop-corn sur place avant et après la séance. Repli à l’Espace Colonica en cas de mauvais temps. Renseignements www.cinemacoulonges.com .

Parc du château Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma plein air Le panache

L’événement Cinéma plein air Le panache Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-05-18 par CC Val de Gâtine