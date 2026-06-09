Marché en fête & Village semi-nocturne des créateurs Coulonges-sur-l’Autize
Marché en fête & Village semi-nocturne des créateurs Coulonges-sur-l’Autize mardi 7 juillet 2026.
Coulonges-sur-l’Autize
Marché en fête & Village semi-nocturne des créateurs
Centre-ville Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 08:00:00
fin : 2026-07-07 22:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Organisé par la Ville de Coulonges-sur-l’Autize, l’UCAI et la Fédération départementale des Commerçants Non Sédentaires.
150 exposants de 8h à 16h, nombreuses animations gratuites (visites gratuites du Château Renaissance et du Musée du Charronnage, balades à poneys, jeux en bois, château gonflable, déambulation du garde-champêtre Justin Peudo, apéritif de la municipalité à 12h30), restauration et buvette sur place. NOUVEAUTÉ 2026 le marché se prolonge place du château de 18h à 22h avec le nouveau Village des créateurs et producteurs (32 stands, buvette, foodtrucks et concert du groupe rock Tête de Ouf). .
Centre-ville Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Marché en fête & Village semi-nocturne des créateurs
L’événement Marché en fête & Village semi-nocturne des créateurs Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Val de Gâtine
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