Informations pratiques

Coulonges-sur-l’Autize

Visite de la maison d’Anne Frank en réalité virtuelle

Bibliothèque municipale Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 12:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Rendez-vous de 10h à 12h30 à la bibliothèque

La Micro-Folie propose une visite de la maison d’Anne Frank en réalité virtuelle, à partir de 13 ans. .

Bibliothèque municipale Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14

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English : Visite de la maison d’Anne Frank en réalité virtuelle

L’événement Visite de la maison d’Anne Frank en réalité virtuelle Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-11 par CC Val de Gâtine