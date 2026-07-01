UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Coulonges-sur-l'Autize

Visite de la maison d’Anne Frank en réalité virtuelle Coulonges-sur-l’Autize

samedi 18 juillet 2026 · Coulonges-sur-l'Autize

Visite de la maison d’Anne Frank en réalité virtuelle Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Bibliothèque municipale
Ville
79160 Coulonges-sur-l'Autize
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Coulonges-sur-l’Autize

Visite de la maison d’Anne Frank en réalité virtuelle

Bibliothèque municipale Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 12:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Rendez-vous de 10h à 12h30 à la bibliothèque
La Micro-Folie propose une visite de la maison d’Anne Frank en réalité virtuelle, à partir de 13 ans.   .

Bibliothèque municipale Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de la maison d’Anne Frank en réalité virtuelle

L’événement Visite de la maison d’Anne Frank en réalité virtuelle Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-11 par CC Val de Gâtine

À voir aussi à Coulonges-sur-l'Autize (Deux-Sèvres)