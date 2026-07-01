Visite de la maison d’Anne Frank en réalité virtuelle Coulonges-sur-l’Autize
samedi 18 juillet 2026 · Coulonges-sur-l'Autize
Informations pratiques
Coulonges-sur-l’Autize
Visite de la maison d’Anne Frank en réalité virtuelle
Bibliothèque municipale Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 12:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Rendez-vous de 10h à 12h30 à la bibliothèque
La Micro-Folie propose une visite de la maison d’Anne Frank en réalité virtuelle, à partir de 13 ans. .
Bibliothèque municipale Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14
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English : Visite de la maison d’Anne Frank en réalité virtuelle
L’événement Visite de la maison d’Anne Frank en réalité virtuelle Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-11 par CC Val de Gâtine
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