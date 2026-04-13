Art postal, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles

Art postal Mercredi 27 mai, 15h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T15:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T15:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Animé par l’artiste Catherine Réglat, cet atelier propose de s’initier à cette pratique artistique singulière qui mêle création plastique et correspondance.

Cet atelier a lieu durant la semaine de l’exposition sur l’art postal, du 25 au 31 mai, dans la salle d’exposition.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

Atelier créatif