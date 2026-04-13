Tournoi handball 100% féminin catégorie U15F élite Saint-Médard handball, Salle Ariane, Saint-Médard-en-Jalles

Tournoi handball 100% féminin catégorie U15F élite Saint-Médard handball 15 – 17 mai Salle Ariane Gironde

Accès libre au public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T12:00:00+02:00 – 2026-05-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T09:00:00+02:00 – 2026-05-17T14:30:00+02:00

Une nouvelle édition qui tiendra toutes ses promesses ! Retour à trois jours, deux ou trois salles (salle Ariane, Olympie...).

Le tournoi débute le vendredi matin aux alentours de 12h et prendra fin le dimanche en début d’après-midi par la remise des Trophées.

Des rencontres de bon niveau se succéderont pendant ces trois jours qui donnera à coup sûr son lot de scénarios et de suspens.

Au travers de cette compétition, nous valorisons activement l’arbitrage 100% féminin. En effet lors de ce week-end nous accueillons des binômes féminins et leurs encadrants de la ligue Nouvelle-Aquitaine.

Un corps arbitral et leur encadrant qui ont à cœur d’accompagner et faire briller ce tournoi.

Les six premières éditions furent très riches en enseignement et en partage pour les jeunes arbitres qui ont pu mettre en pratique tout au long du week-end.

Ce tournoi est né dans le but de promouvoir le Handball féminin au sein de la région Nouvelle-Aquitaine.

Un axe global qui s’inscrit dans le plan fédéral de développement de la féminisation du handball. Avec des collectifs issus de club ayant des équipes fanions qui évoluent dans des championnats de niveau national, nous pouvons mettre en avant la formation dans notre région.

Salle Ariane 26 Allée du Preuilha 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « communication@smhb.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 83 75 14 93 »}]

Le tournoi regroupe 24 équipes de la France sur trois jours. Plus 300 joueuses, 24 arbitres, encadrants de la ligue et de la fédération française de handball.

Parentalité : SMH