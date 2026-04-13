Concours d’agility, Tactichien, Saint-Médard-en-Jalles

Concours d’agility 16 et 17 mai Tactichien Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T08:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-17T08:00:00+02:00 – 2026-05-17T17:30:00+02:00

Il s’agit de franchir un certain nombre d’obstacles placés sur un parcours, en suivant les indications de son maître pour les franchir dans le bon ordre.

Ceci n’est évidement possible que grâce à une parfaite éducation basée sur une relation de complicité et de confiance.

Environ 100 concurrents, de nombreuses races représentées du chihuahua au berger belge, en passant par le mudi, terrier tibetain, berger des shetland, chien finois de Laponie et bien d’autres encore.

Stands canins et autres ;

canins et autres ; buvette food truck sur place, de quoi vous régaler en famille !



Tactichien rue Jehan Dupérier 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « tactichien@live.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://tactichien.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 54 72 30 »}]

Activité canine ludique et sportive, se pratiquant en compagnie de son compagnon canin.

Parentalité : Tactichien