Petites lectures, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles

Petites lectures 13 et 27 mai Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T10:30:00+02:00 – 2026-05-13T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T10:30:00+02:00 – 2026-05-27T11:00:00+02:00

Isabelle, Iris et Thibaut vous donnent rendez-vous pour un voyage au pays des histoires où leurs coups de coeur et leur imagination guideront chaque lecture.

Mercredi 13 mai pour les 0-3 ans

Mercredi 27 mai de pour les 3 à 6 ans

Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

Un beau voyage au pays des histoires