Informations pratiques

Art-science-société : une alliance fertile au service de la transition socio-environnementale 360 Rennes Lundi 16 novembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Temps professionnel à destination de celles et ceux intéressé·es par les questions de recherche-création et de recherche participative

Vous êtes enseignant·e, chercheur·e, artiste, professionnel·le de la culture, acteur d’une association ou d’une collectivité, et vous êtes intéressé·e par les questions de recherche-création et de recherche participative ?

Participez à notre après-midi professionnel ** »Art-science-société : une alliance fertile au service de la transition socio-environnementale »** qui aura lieu le lundi 16 novembre 2026 (9h-16h) au 360 à Rennes (6 cours des alliés). [REPORT de l’édition du 26 juin 2026]

**Au programme :** Conférence – Table ronde – Projection débat – Forum réseau – Partages d’expérience

**SAVE THE DATE : Programme détaillé et inscription début septembre**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-16T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-16T16:00:00.000+01:00

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https://iris-e.univ-rennes.fr/actualites/save-date-apres-midi-professionnel-art-science-societe-16-novembre-2026

360 4 Bis / 6 cours des Alliés – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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