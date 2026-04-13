Art terres ciels et mers demain, Salle d’exposition – Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Art terres ciels et mers demain 26 – 30 mai Salle d’exposition – Carré des Jalles Gironde

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T10:30:00+02:00 – 2026-05-26T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:30:00+02:00 – 2026-05-30T18:30:00+02:00

« Art terres ciels et mers demain » exposition du 26 au 30 mai à Saint-Médard-en-Jalles (salle du Carré des Jalles).

Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30.

Vernissage le mardi 26 mai de 18h à 20h.

Ravita Création, jeune association saint-médardaise, et ses élèves, partagent dans cette exposition l’approche simple et naturelle qui a guidé leur pratique artistique en utilisant des techniques mixtes alliant encres, aquarelles et pigments principalement.

En s’associant avec ses amis créatifs dans leur domaine, et impliqués dans une démarche environnementale, l’association Ravita créatiion vous invite à participer à plusieurs niveaux :

Avec l’exposition interactive qui mêle ateliers, animations, fresques à peindre sur place (gratuits) ou vidéos poétiques de la Terre (One home) du 26 au 30 mai,

En répondant à son appel à Mail art dès à présent et jusqu’au 30 avril en participation libre et/ou dans les ateliers d’art postal (gratuits) proposés par la Médiathèque tout le mois d’avril.

Cet évènement est soutenu par des partenaires sensibles à notre démarche et nous les en remercions, avec notamment la Ville de Saint-Médard-en-Jalles et le service Culture, la Médiathèque, la Poste, Géraldine Grattepanche Dadrian Océanographe, le Collectif de la transition, la Fresque Océane, One home, la Fresque des nouveaux récits, AMIE, le Green shack, les Collectionneurs médariens, l’Amicale philatéliste taillanaise, Boesner, Rougier & Plé, Vincent Geneslay calligraphe, la librairie Nouveau chapitre, Niko Mahalokai sculptrice, l’association Swingtime Bordeaux.

Notre invité sera Adrien Sifre, célèbre artisan photographe Bordelais qui joue avec le RegArt et les aurores boréales.

Tous les jours de 10h30 à 18h30

Artiste invité : Adrien Sifre, photographe des aurores boréales

Exposition photos et Conférence

Mardi 26 mai

Dès 10h30 diffusion en boucle sur la journée de la vidéo Notre planète vue du ciel (1 heure).

11h30 à 11h 45 Evènement One Home créé par Jean-Pierre Goux

Présentation c’est quoi l’Overview Effect?

L’hydrologue Emma Haziza partage son amour pour les eaux de notre planète Terre

13h à 16h – Atelier Fresque des nouveaux récits (Gratuit – inscription sur le site de la Fresque des Nouveaux Récits) animé par Géraldine Grattepanche Dadrian, Océanographe.

16h à 18h – Atelier créatif / Art Postal (sur inscription, gratuit) animé par Catherine Réglat, artiste animatrice à l’Association Ravita Création.

18h – 20h Vernissage exposition.

Mercredi 27 mai

Dès 10h30 diffusion en boucle sur la journée de la vidéo Notre planète vue du ciel (1 heure)

11h30 à 11h 45 Evènement One Home créé par Jean-Pierre GOUX

Présentation c’est quoi l’Overview Effect ? Lle Philosophe Patrick Viveret partage son sentiment d’émerveillement et de fragilité

14h à 16h – Fresque Océane (Gratuit – inscription sur le site de la Fresque Océane), un serious game participatif et créatif pour mieux comprendre les océans, les enjeux pour demain et évoquer les pistes d’actions avec Géraldine Grattepanche Dadrian

15h à 17h Atelier créatif /Art Postal (sur inscription, gratuit) animé par Catherine Réglat, artiste animatrice à l’Association Ravita Création (cet atelier se déroule dans la Médiathèque).

Jeudi 28 mai

Dès 10h30 diffusion en boucle sur la journée de la vidéo Notre planète vue du ciel (1 heure)

11h30 à 11h 45 Evènement One Home créé par Jean-Pierre GOUX

Présentation c’est quoi l’Overview Effect?

Le Docteur Jane Goodall, messagère de la paix des Nations Unies et Dame Commandeur de l’Empire Britannique s’exprime sur la beauté de la planète Terre

14h à 17h – Jury du Concours d’Art Postal suivi de l’affichage des résultats, noms des gagnants, et remise des prix.

18h30 fermeture de l’exposition

Vendredi 29 mai

Dès 10h30 diffusion en boucle sur la journée de la vidéo Notre planète vue du ciel (1 heure)

11h30 à 11h 45 Evènement One Home créé par Jean-Pierre GOUX

Présentation c’est quoi l’Overview Effect?

Hélène Courtois, astrophysicienne, s’interroge sur la condition humaine vue depuis Laniakea, super continent céleste dont nous faisons partie.

13h à 14h – Marche Océane (Gratuit, inscription sur le site de la Fresque Océane) balade contée depuis les abysses jusqu’à la surface pour s’émerveiller et se reconnecter à l’océan avec Géraldine Grattepanche Dadrian, co-créatrice.

14h30 à 16h30 Atelier Créatif / Art Postal (sur inscription, gratuit) animé par Catherine Réglat, artiste animatrice à l’Association Ravita Création.

18h30 fermeture de l’exposition

Samedi 30 mai

Dès 10h30 diffusion en boucle sur la journée de la vidéo Notre planète vue du ciel (1 heure)

11h30 à 13h00 Musiques et Danses Swing avec l’Association Swingtime Bordeaux dans le Hall du Carré des Jalles + entrée face au marché

14h30 Evènement One Home créé par Jean-Pierre GOUX

Présentation c’est quoi l’Overview Effect?

La chanteuse internationale Yael Naim dévoile «Heaven», un hymne d’amour pour la Terre

15h à 17h Atelier d’art créatif / Art Postal (sur inscription, gratuit) animé par Catherine Réglat, artiste animatrice à l’Association Ravita Création.

18h30 fermeture de l’exposition

Ateliers Arts Créatifs/Art Postal : inscriptions sur ravita_creation@proton.me et/ou contact Catherine au 06 15 75 77 76

Ateliers Fresques : inscriptions sur les sites Fresque Océane ou Fresque des Nouveaux Récits et/ou contact Géraldine 06 25 56 50 78

Salle d’exposition – Carré des Jalles Place de la République, 33160 Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ravita_creation@proton.me »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 15 75 77 76 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 25 56 50 78 »}] [{« link »: « mailto:creation@proton.me »}]

Expositions animations et ateliers

Parentalité : Ravita création