art to take* Le 4bis Château-Gontier-sur-Mayenne
samedi 3 octobre 2026 · Le 4bis · Château-Gontier-sur-Mayenne
Informations pratiques
Château-Gontier-sur-Mayenne
art to take*
Le 4bis 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-11-15 19:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Et si l’art contemporain s’invitait dans votre salon ?
Le Carré, l’Artothèque d’Angers, le MAT Centre d’art contemporain d’Ancenis et le Frac des Pays de la Loire s’unissent autour d’un projet commun, imaginé dans le cadre du programme Artothèques en ruralités lancé en 2025 par le ministère de la Culture. Cette initiative nationale affirme la volonté de renforcer la présence de l’art contemporain sur l’ensemble du territoire et d’en favoriser l’accès au plus grand nombre. Conçue comme un espace de circulation et de partage, l’exposition rassemble une trentaine d’oeuvres (photographies, lithographies, estampes, volumes…) issues des acquisitions récentes. Plus qu’un simple temps de découverte, Art to take sensibilise au fonctionnement des artothèques et encourage une proximité nouvelle avec les oeuvres. Elle ouvre la voie à une expérience prolongée le public pourra emprunter certaines pièces dès le début du mois de décembre.
* art à emporter
À partir de 5 ans
entrée libre
du mercredi au dimanche
de 14h à 19h
inauguration
le jeudi 1er octobre
de 18h à 21h .
Le 4bis 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
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English :
What if contemporary art found its way into your living room?
L’événement art to take* Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE
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