Art Trégor Art pictural Salle Yves Cadic Lézardrieux
Art Trégor Art pictural Salle Yves Cadic Lézardrieux mardi 30 juin 2026.
Lézardrieux
Art Trégor Art pictural
Salle Yves Cadic Maison de la Mer Lézardrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-06-30
Art Trégor expose à Lézardrieux. De l’Art pictural huile, acrylique, pastel, aquarelle, Art figuratif et abstrait, photographie, dessin, marqueterie, vitrail.
Démonstrations pastel, aquarelle, marqueterie. .
Salle Yves Cadic Maison de la Mer Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Art Trégor Art pictural Lézardrieux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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