Art Trégor Art pictural Salle Yves Cadic Lézardrieux

Lézardrieux

Art Trégor Art pictural

Salle Yves Cadic Maison de la Mer Lézardrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-06-30

Art Trégor expose à Lézardrieux. De l’Art pictural huile, acrylique, pastel, aquarelle, Art figuratif et abstrait, photographie, dessin, marqueterie, vitrail.

Démonstrations pastel, aquarelle, marqueterie. .

Salle Yves Cadic Maison de la Mer Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Art Trégor Art pictural Lézardrieux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose