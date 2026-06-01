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Art Trégor Art pictural Salle Yves Cadic Lézardrieux

Art Trégor Art pictural Salle Yves Cadic Lézardrieux mardi 30 juin 2026.

Lieu : Salle Yves Cadic

Adresse : Maison de la Mer

Ville : 22740 Lézardrieux

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif :

Lézardrieux

Art Trégor Art pictural

Salle Yves Cadic Maison de la Mer Lézardrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-06-30

Art Trégor expose à Lézardrieux. De l’Art pictural huile, acrylique, pastel, aquarelle, Art figuratif et abstrait, photographie, dessin, marqueterie, vitrail.
Démonstrations pastel, aquarelle, marqueterie.   .

Salle Yves Cadic Maison de la Mer Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Art Trégor Art pictural Lézardrieux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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