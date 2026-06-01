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Art & Urban fest, Autre lieu, Genève

Art & Urban fest, Autre lieu, Genève

Art & Urban fest, Autre lieu, Genève jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Autre lieu

Adresse : Genève

Ville : 1204 Genève

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Gratuit

Art & Urban fest 4 – 28 juin Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-28T00:00:00+02:00 – 2026-06-28T06:00:00+02:00

Durant tout le mois de juin, le Village du Soir se transforme en une véritable galerie à ciel ouvert.
Des artistes de tous horizons se succèderont tout au long du mois pour vous offrir une véritable expérience visuelle et scénique.
Du jeudi au samedi, de 19h à 23h, plongez dans l’immensité artistique du Village du Soir, un espace hors du commun où les murs, containers et recoins industriels se transforment en œuvres vivantes.
Parcourez nos espaces tout en vous laissant porter par les performances vibrantes de nos artistes.

—– A R T I S T E S —–

Tibfromearth

Inkvizible

arelpnrli

…et bien d’autres à découvrir au détour d’une ruelle, d’une façade ou d’un container.

Du jeudi au samedi
18h00-23h00
Entrée libre

Village du Soir
Route des Jeunes 24
1212 Grand-Lancy

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève
Des artistes de tous horizons se succèderont tout au long du mois pour vous offrir une véritable expérience visuelle et scénique.

Village du soir

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