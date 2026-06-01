Art & Urban fest, Autre lieu, Genève

Art & Urban fest 4 – 28 juin Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-28T00:00:00+02:00 – 2026-06-28T06:00:00+02:00

Durant tout le mois de juin, le Village du Soir se transforme en une véritable galerie à ciel ouvert.

Des artistes de tous horizons se succèderont tout au long du mois pour vous offrir une véritable expérience visuelle et scénique.

Du jeudi au samedi, de 19h à 23h, plongez dans l’immensité artistique du Village du Soir, un espace hors du commun où les murs, containers et recoins industriels se transforment en œuvres vivantes.

Parcourez nos espaces tout en vous laissant porter par les performances vibrantes de nos artistes.

—– A R T I S T E S —–

Tibfromearth

Inkvizible

arelpnrli

…et bien d’autres à découvrir au détour d’une ruelle, d’une façade ou d’un container.

Du jeudi au samedi

18h00-23h00

Entrée libre

Village du Soir

Route des Jeunes 24

1212 Grand-Lancy

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

Des artistes de tous horizons se succèderont tout au long du mois pour vous offrir une véritable expérience visuelle et scénique.

Village du soir