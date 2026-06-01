Art & Urban fest, Autre lieu, Genève
Art & Urban fest, Autre lieu, Genève jeudi 4 juin 2026.
Art & Urban fest 4 – 28 juin Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-28T00:00:00+02:00 – 2026-06-28T06:00:00+02:00
Durant tout le mois de juin, le Village du Soir se transforme en une véritable galerie à ciel ouvert.
Des artistes de tous horizons se succèderont tout au long du mois pour vous offrir une véritable expérience visuelle et scénique.
Du jeudi au samedi, de 19h à 23h, plongez dans l’immensité artistique du Village du Soir, un espace hors du commun où les murs, containers et recoins industriels se transforment en œuvres vivantes.
Parcourez nos espaces tout en vous laissant porter par les performances vibrantes de nos artistes.
—– A R T I S T E S —–
Tibfromearth
Inkvizible
arelpnrli
…et bien d’autres à découvrir au détour d’une ruelle, d’une façade ou d’un container.
Du jeudi au samedi
18h00-23h00
Entrée libre
Village du Soir
Route des Jeunes 24
1212 Grand-Lancy
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève
Des artistes de tous horizons se succèderont tout au long du mois pour vous offrir une véritable expérience visuelle et scénique.
Village du soir
À voir aussi à Genève
- Cours de Body Wake Up en juin à la Canopée, La Canopée, Genève 1 juin 2026
- Ateliers thérapeutiques pour les personnes vivant des situations de racisme, MEG, Genève 1 juin 2026
- Atelier découverte de cosmétiques naturels spécial Été pour adultes, Espace de quartier Eaux-Vives, Genève 1 juin 2026
- Le monde fascinant des insectes, Parc Navazza-Oltramare, Genève 2 juin 2026
- Le futur, c’est quoi? : Formation pour les enseignant-e-s, MEG, Genève 2 juin 2026