Informations pratiques

Artannes-sur-Indre

Artannes Plage

Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-21

Cette année, Artannes Plage vous embarque dans l’univers coloré et festif des Années 80 ! ✨Artannes Plage

Préparez-vous à replonger dans les années 80 à travers une décoration immersive, une ambiance rétro, des animations inédites et de nombreuses surprises tout au long du festival ☀️

Cette année, Artannes Plage vous embarque dans l’univers coloré et festif des Années 80 ! ✨Artannes Plage

Préparez-vous à replonger dans les années 80 à travers une décoration immersive, une ambiance rétro, des animations inédites et de nombreuses surprises tout au long du festival ☀️

Date de l’événement 21 et 22 août 2026

Lieu Artannes-sur-Indre (37)

Thème 2026 Les Années 80

Découvrez dès maintenant l’affiche officielle de cette nouvelle édition et restez connectés pour découvrir prochainement toute la programmation !

✨ Sortez vos plus belles tenues rétro et rejoignez-nous pour un week-end placé sous le signe de la fête, de la musique et de la convivialité ! ✨ .

Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

This year, Artannes Plage takes you on a journey into the colorful and festive world of the ’80s! ???Artannes Plage

Get ready to dive back into the ’80s with immersive decorations, a retro vibe, unique activities, and plenty of surprises throughout the festival ???

L’événement Artannes Plage Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-07-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme