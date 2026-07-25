Artannes Plage Artannes-sur-Indre
vendredi 21 août 2026 · Artannes-sur-Indre
Informations pratiques
Artannes-sur-Indre
Artannes Plage
Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-21
Cette année, Artannes Plage vous embarque dans l’univers coloré et festif des Années 80 ! ✨Artannes Plage
Préparez-vous à replonger dans les années 80 à travers une décoration immersive, une ambiance rétro, des animations inédites et de nombreuses surprises tout au long du festival ☀️
Cette année, Artannes Plage vous embarque dans l’univers coloré et festif des Années 80 ! ✨Artannes Plage
Préparez-vous à replonger dans les années 80 à travers une décoration immersive, une ambiance rétro, des animations inédites et de nombreuses surprises tout au long du festival ☀️
Date de l’événement 21 et 22 août 2026
Lieu Artannes-sur-Indre (37)
Thème 2026 Les Années 80
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Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
This year, Artannes Plage takes you on a journey into the colorful and festive world of the ’80s! ???Artannes Plage
Get ready to dive back into the ’80s with immersive decorations, a retro vibe, unique activities, and plenty of surprises throughout the festival ???
L’événement Artannes Plage Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-07-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme