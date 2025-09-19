Arth Maël Poésie visuelle, sonore et sensible Sous la neige Rue de l’Écusson Josselin

Rue de l’Écusson Centre Culturel L’Ecusson Josselin Morbihan

Début : 2026-04-29 10:00:00

fin : 2026-04-29 10:35:00

2026-04-29

La Compagnie des Bestioles vous invite à son spectacle » Sous la neige » “Un moment poétique tout simplement magnifique” (Arth Maël Saison culturelle).

Les premiers émerveillements.

Les premières émotions.

Quand le regard se pose pour la première fois sur le monde qui l’entoure.

Quand la main effleure.

Quand tant de sons nous émeuvent.

À chaque fois, comme une nouvelle naissance.

Un temps suspendu ouvert à la poésie.

Un paysage de papiers de soie. Blancs. Froissés. Enchevêtrés. Qui semblent respirer au son du vent. Un paysage avec ses creux, ses sons, et ses bosses. C’est un monde entier qui s’anime. Un chemin vers le rêve et les imaginaires qui se dessine.

Le sol s’éclaire et ondule. Et le papier, telle une tige, se déploie, se déroule. Et c’est comme un serpent poisson qui s’envole, ou une voile malmenée par les vents. Un monde qui se crée et se métamorphose.

Un spectacle à la poésie visuelle et sonore à la limite de la danse.

À voir en famille, dès 6 mois. Sur réservation. 2 représentations 10h et 17h. .

Rue de l’Écusson Centre Culturel L’Ecusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

