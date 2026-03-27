Balade nature Traces et empreintes au Bois d’Amour Josselin

Balade nature Traces et empreintes au Bois d’Amour Josselin mercredi 29 avril 2026.

Balade nature Traces et empreintes au Bois d’Amour

Mairie Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 17:00:00
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

Suivez Konan Le Breton, guide naturaliste, pour une balade nature jouez aux petits détectives à la recherche d’indices laissés par les animaux empreintes, traces, crottes, restes de repas, etc… A 17h.   .

Mairie Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17 

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English :

L’événement Balade nature Traces et empreintes au Bois d’Amour Josselin a été mis à jour le 2026-03-27 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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