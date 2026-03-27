Balade nature Traces et empreintes au Bois d’Amour

Mairie Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 17:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Suivez Konan Le Breton, guide naturaliste, pour une balade nature jouez aux petits détectives à la recherche d’indices laissés par les animaux empreintes, traces, crottes, restes de repas, etc… A 17h. .

Mairie Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17

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English :

L’événement Balade nature Traces et empreintes au Bois d’Amour Josselin a été mis à jour le 2026-03-27 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande