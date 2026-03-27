Concert de Drimys Winteri Place de la Congrégation Josselin

Concert de Drimys Winteri

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le duo, composé de Eddy Burns et Denis Peduzzi vous transporte dans une musique folk singulière et puissante. Poésie des sons et des mots, un moment suspendu dans le temps. A 17h. .

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17

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English :

L’événement Concert de Drimys Winteri Josselin a été mis à jour le 2026-03-27 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande