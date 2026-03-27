Concert de Drimys Winteri Place de la Congrégation Josselin

Concert de Drimys Winteri Place de la Congrégation Josselin dimanche 26 avril 2026.

Concert de Drimys Winteri

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Le duo, composé de Eddy Burns et Denis Peduzzi vous transporte dans une musique folk singulière et puissante. Poésie des sons et des mots, un moment suspendu dans le temps. A 17h.   .

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17 

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English :

L’événement Concert de Drimys Winteri Josselin a été mis à jour le 2026-03-27 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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