Pièce de théâtre improvisée Place de la Congrégation Josselin

Pièce de théâtre improvisée Place de la Congrégation Josselin samedi 25 avril 2026.

Pièce de théâtre improvisée

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

La compagnie Formica vous joue une pièce de théâtre 100% improvisée. A partir de mots et suggestions du public, les comédiens proposeront des moments plus étonnants les uns que les autres. A 20h30.   .

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin 56120 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Pièce de théâtre improvisée Josselin a été mis à jour le 2026-03-27 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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