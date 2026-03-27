Pièce de théâtre improvisée Place de la Congrégation Josselin

Pièce de théâtre improvisée

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

La compagnie Formica vous joue une pièce de théâtre 100% improvisée. A partir de mots et suggestions du public, les comédiens proposeront des moments plus étonnants les uns que les autres. A 20h30. .

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin 56120 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Pièce de théâtre improvisée Josselin a été mis à jour le 2026-03-27 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande