Arth Maël Théâtre d’objets documentaire Tant pis pour King Kong ! Rue de l’Écusson Josselin

Arth Maël Théâtre d’objets documentaire Tant pis pour King Kong ! Rue de l’Écusson Josselin mardi 5 mai 2026.

Arth Maël Théâtre d’objets documentaire Tant pis pour King Kong !

Rue de l’Écusson Centre Culturel L’Ecusson Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 10:00:00

fin : 2026-05-06 11:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Enfant solitaire, Dian rêve d’une vie entourée d’animaux sauvages.

Devenue adulte, lors d’un voyage en Afrique, elle tombe en amour des gorilles de montagnes et se fait engager pour les étudier. Elle réalise rapidement que ces géants pacifiques sont en danger et se lance dans un combat sans merci pour les protéger. Précurseur et activiste de leur préservation, elle se fait de nombreux ennemis.

Inspiré de la vie de la célèbre primatologue Dian Fossey (« Gorilles dans la brume »), Tant pis pour King Kong ! explore notre rapport aux (autres) animaux, au vivant et questionne les limites de notre engagement pour la planète.

Une belle pièce de théâtre produite par Maniaka Théâtre, tout public (dès 8 ans).

Sur réservation.

2 représentations le mardi 5 mai (à 20h) et le mercredi 6 mai (à 10h). .

Rue de l’Écusson Centre Culturel L’Ecusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Arth Maël Théâtre d’objets documentaire Tant pis pour King Kong ! Josselin a été mis à jour le 2025-09-19 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande