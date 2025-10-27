Arthur Gomez en spectacle! Le Scènacle Besançon

Besançon

Arthur Gomez en spectacle!

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18 20:00:00

fin : 2027-03-18

Date(s) :

2027-03-18

Arthur Gomez en spectacle au Scènacle!

Le mot personnalité vient du latin persona le masque. Mais derrière le masque du fan, qui se cache vraiment ?

Arthur Gomez est un passionné d’Eminem, au point d’avoir construit son rapport au monde derrière celui qu’on appelle Slim Shady. L’influence du rappeur est telle que le mot Stan (tiré d’une de ses chansons) a même fait son entrée dans le Oxford Dictionary pour décrire les fans obsessionnels.

Mais à l’heure où les idoles, les influenceurs, les stars, prennent de plus en plus de place, où l’on s’identifie à des figures publiques jusqu’à se confondre avec elles, une question demeure le masque du fan sert-il à cacher ce que nous sommes… ou à révéler ce que nous n’osons pas être ?

Entre humour, confidences, punchlines et détours absurdes, Please Stand Up explore ce rapport intime aux idoles. Ce n’est pas seulement l’histoire d’un gamin de Grenoble qui rêvait de devenir Eminem c’est aussi l’histoire d’un masque que l’on porte tous un jour, et de ce qu’il révèle quand on ose l’enlever.

I guess there’s a Slim Shady in all of us, fuck it… let’s all Stand-Up. .

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Arthur Gomez en spectacle!

L’événement Arthur Gomez en spectacle! Besançon a été mis à jour le 2026-05-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)