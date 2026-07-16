Article 353 du Code pénal, Salle Le Vallon, Landivisiau

Informations pratiques

Article 353 du Code pénal Dimanche 24 janvier 2027, 17h00 Salle Le Vallon Finistère

Tarif B

Normal 21 €

Réduit 18 €

Jeune 7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-24T17:00:00+01:00 – 2027-01-24T18:40:00+01:00

Fin : 2027-01-24T17:00:00+01:00 – 2027-01-24T18:40:00+01:00

L’histoire se passe à quelques encablures de chez nous, dans les paysages familiers de la rade de Brest.

Kermeur, on pourrait l’avoir croisé au coin d’une rue ou au café du port, dans ce bourg où chacun se connaît — ou croit se connaître. Pour avoir jeté à la mer le corps d’Antoine Lazenec, Kermeur vient d’être arrêté. Face au juge, il déroule le fil des événements qui l’ont conduit à l’irréparable. Derrière le fait divers de ce polar finistérien se dessine une mécanique implacable, où les espoirs broyés rencontrent les logiques d’un monde qui laisse peu de place aux plus fragiles : rêves d’investissement, promesses de renouveau, puis la chute — brutale —, la faillite, l’escroquerie.

Dans une mise en scène au cordeau imaginée par l’excellent Emmanuel Noblet, porté par l’interprétation magistrale de Vincent Garanger, le texte de Tanguy Viel, profondément humain, prend toute sa puissance et interroge avec finesse notre rapport à la justice, à l’empathie et à la dignité.

Salle Le Vallon Kerivoal, 29400 Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-vallon.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 68 67 63 »}]

Dans les eaux de la rade de Brest, entre polar social et confession intime, un face-à-face captivant qui questionne nos certitudes.