Informations pratiques

Perrusson

Art’In Perrusson

4 Rue des Acacias Perrusson Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 14:00:00

fin : 2026-11-21 18:00:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-11-22

5ème édition de Art’in Perrusson.

L’exposition met à l’honneur des artistes du sud lochois peinture, photo, couture…

5ème édition de Art’in Perrusson.

L’exposition met à l’honneur des artistes du sud lochois peinture, photo, couture… .

4 Rue des Acacias Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 03 92 accueil@perrusson.fr

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English :

The 5th edition of Art’in Perrusson.

The exhibition showcases artists from the southern Loches region: painting, photography, fashion…

L’événement Art’In Perrusson Perrusson a été mis à jour le 2026-08-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire