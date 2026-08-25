Art’In Perrusson Perrusson
samedi 21 novembre 2026 · Perrusson
Informations pratiques
Perrusson
Art’In Perrusson
4 Rue des Acacias Perrusson Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:00:00
fin : 2026-11-21 18:00:00
Date(s) :
2026-11-21 2026-11-22
5ème édition de Art’in Perrusson.
L’exposition met à l’honneur des artistes du sud lochois peinture, photo, couture…
5ème édition de Art’in Perrusson.
L’exposition met à l’honneur des artistes du sud lochois peinture, photo, couture… .
4 Rue des Acacias Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 03 92 accueil@perrusson.fr
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English :
The 5th edition of Art’in Perrusson.
The exhibition showcases artists from the southern Loches region: painting, photography, fashion…
L’événement Art’In Perrusson Perrusson a été mis à jour le 2026-08-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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