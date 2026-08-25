UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Perrusson

Art’In Perrusson Perrusson

samedi 21 novembre 2026 · Perrusson

Art’In Perrusson Perrusson

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
4 Rue des Acacias
Ville
37600 Perrusson
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Perrusson

Art’In Perrusson

4 Rue des Acacias Perrusson Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:00:00
fin : 2026-11-21 18:00:00

Date(s) :
2026-11-21 2026-11-22

5ème édition de Art’in Perrusson.
L’exposition met à l’honneur des artistes du sud lochois peinture, photo, couture…
5ème édition de Art’in Perrusson.
L’exposition met à l’honneur des artistes du sud lochois peinture, photo, couture…   .

4 Rue des Acacias Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 03 92  accueil@perrusson.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 5th edition of Art’in Perrusson.
The exhibition showcases artists from the southern Loches region: painting, photography, fashion…

L’événement Art’In Perrusson Perrusson a été mis à jour le 2026-08-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

À voir aussi à Perrusson (Indre-et-Loire)