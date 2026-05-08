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Concert Perrusson

Concert Perrusson

Concert Perrusson samedi 12 septembre 2026.

Adresse : 4 Rue des Acacias

Ville : 37600 Perrusson

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Perrusson

Concert

4 Rue des Acacias Perrusson Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12 23:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Premier concert de l’année pour le groupe moins le quart.
Premier concert de l’année pour le groupe moins le quart.   .

4 Rue des Acacias Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 67 49 69 23  moinslequartassociation@gmail.com

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English :

First concert of the year for the group minus a quarter.

L’événement Concert Perrusson a été mis à jour le 2026-05-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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