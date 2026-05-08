Concert Perrusson
Concert Perrusson samedi 12 septembre 2026.
Perrusson
Concert
4 Rue des Acacias Perrusson Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12 23:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Premier concert de l’année pour le groupe moins le quart.
Premier concert de l’année pour le groupe moins le quart. .
4 Rue des Acacias Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 67 49 69 23 moinslequartassociation@gmail.com
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English :
First concert of the year for the group minus a quarter.
L’événement Concert Perrusson a été mis à jour le 2026-05-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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