Perrusson

Concert

4 Rue des Acacias Perrusson Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12 23:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Premier concert de l’année pour le groupe moins le quart.

Premier concert de l’année pour le groupe moins le quart. .

4 Rue des Acacias Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 67 49 69 23 moinslequartassociation@gmail.com

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English :

First concert of the year for the group minus a quarter.

L’événement Concert Perrusson a été mis à jour le 2026-05-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire