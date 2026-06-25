Informations pratiques

Perrusson

Concert de musique de chambre

Perrusson Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23 20:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Concert de musique de chambre Flûte, violoncelle et piano sont réunis pour un concert gratuit de musique de chambre consacré à Rameau et Debussy. Le concert sera suivi d’une buvette musicale.

Concert de musique de chambre Flûte, violoncelle et piano sont réunis pour un concert gratuit de musique de chambre consacré à Rameau et Debussy. Le concert sera suivi d’une buvette musicale. .

Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 11 95 80 66 festival.station37@gmail.com

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English :

Chamber Music Concert: Flute, cello, and piano come together for a free chamber music concert dedicated to Rameau and Debussy. The concert will be followed by a musical reception.

L’événement Concert de musique de chambre Perrusson a été mis à jour le 2026-06-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire