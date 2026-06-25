Concert de musique de chambre Perrusson
jeudi 23 juillet 2026 · Perrusson
Informations pratiques
Perrusson
Concert de musique de chambre
Perrusson Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 20:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Concert de musique de chambre Flûte, violoncelle et piano sont réunis pour un concert gratuit de musique de chambre consacré à Rameau et Debussy. Le concert sera suivi d’une buvette musicale.
Concert de musique de chambre Flûte, violoncelle et piano sont réunis pour un concert gratuit de musique de chambre consacré à Rameau et Debussy. Le concert sera suivi d’une buvette musicale. .
Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 11 95 80 66 festival.station37@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Chamber Music Concert: Flute, cello, and piano come together for a free chamber music concert dedicated to Rameau and Debussy. The concert will be followed by a musical reception.
L’événement Concert de musique de chambre Perrusson a été mis à jour le 2026-06-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à Perrusson (Indre-et-Loire)
- Vide-greniers Perrusson 5 juillet 2026
- Soirée d’ouverture-Concert de jazz Perrusson 22 juillet 2026
- Festival Station 37 Perrusson 22 juillet 2026
- Festival Station 37 Perrusson 23 juillet 2026
- Concert Perrusson 12 septembre 2026