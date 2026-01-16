Vide-greniers

Perrusson Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 06:30:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Vide-greniers organisé par le comité des fêtes.

Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 89 49 74 05 comitedesfetes.perrusson@gmail.com

English :

Garage sale organized by the festival committee.

L’événement Vide-greniers Perrusson a été mis à jour le 2026-01-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire