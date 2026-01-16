Vide-greniers Perrusson
Vide-greniers Perrusson dimanche 5 juillet 2026.
Vide-greniers
Perrusson Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:30:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Vide-greniers organisé par le comité des fêtes.
Vide-greniers organisé par le comité des fêtes. .
Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 89 49 74 05 comitedesfetes.perrusson@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Garage sale organized by the festival committee.
L’événement Vide-greniers Perrusson a été mis à jour le 2026-01-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire