Artistes à tous vents Centre socio culturel de Blavozy Blavozy
Artistes à tous vents Centre socio culturel de Blavozy Blavozy samedi 28 mars 2026.
Artistes à tous vents
Centre socio culturel de Blavozy 8 Place Félix Tempère Blavozy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
L’association la Récréation vous invite à un week-end culturel, avec sa traditionnelle exposition Artistes à tous vents .
Venez découvrir des artistes aux univers variés et laissez-vous porter par la créativité !
.
Centre socio culturel de Blavozy 8 Place Félix Tempère Blavozy 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 52 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The association la Récréation invites you to a cultural weekend, with its traditional Artistes à tous vents exhibition.
Come and discover artists from a wide variety of backgrounds, and let yourself be carried away by their creativity!
L’événement Artistes à tous vents Blavozy a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay