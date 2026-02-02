Artistes à tous vents Centre socio culturel de Blavozy Blavozy

Artistes à tous vents

Centre socio culturel de Blavozy 8 Place Félix Tempère Blavozy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

L’association la Récréation vous invite à un week-end culturel, avec sa traditionnelle exposition Artistes à tous vents .

Venez découvrir des artistes aux univers variés et laissez-vous porter par la créativité !

.

Centre socio culturel de Blavozy 8 Place Félix Tempère Blavozy 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 52 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association la Récréation invites you to a cultural weekend, with its traditional Artistes à tous vents exhibition.

Come and discover artists from a wide variety of backgrounds, and let yourself be carried away by their creativity!

L’événement Artistes à tous vents Blavozy a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay