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Artistes de Dragey-Ronthon Place Newport Dragey-Ronthon

lundi 17 août 2026 · Place Newport · Dragey-Ronthon

Artistes de Dragey-Ronthon Place Newport Dragey-Ronthon

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place Newport
Adresse
Dragey
Ville
50530 Dragey-Ronthon
Département
Manche
Tarif

Dragey-Ronthon

Artistes de Dragey-Ronthon

Place Newport Dragey Dragey-Ronthon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-17 14:00:00
fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Des œuvres diverses céramiques et peintures, riches en couleurs. Des objets du quotidien, des peintures du littoral… Chacun puise dans sa vie, ici, dans la Baie.   .

Place Newport Dragey Dragey-Ronthon 50530 Manche Normandie +33 2 33 48 83 38  accueil@dragey-ronthon.fr

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English : Artistes de Dragey-Ronthon

L’événement Artistes de Dragey-Ronthon Dragey-Ronthon a été mis à jour le 2026-08-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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