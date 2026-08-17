Artistes de Dragey-Ronthon Place Newport Dragey-Ronthon
lundi 17 août 2026 · Place Newport · Dragey-Ronthon
Informations pratiques
Dragey-Ronthon
Artistes de Dragey-Ronthon
Place Newport Dragey Dragey-Ronthon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-17 14:00:00
fin : 2026-08-22 19:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Des œuvres diverses céramiques et peintures, riches en couleurs. Des objets du quotidien, des peintures du littoral… Chacun puise dans sa vie, ici, dans la Baie. .
Place Newport Dragey Dragey-Ronthon 50530 Manche Normandie +33 2 33 48 83 38 accueil@dragey-ronthon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Artistes de Dragey-Ronthon
L’événement Artistes de Dragey-Ronthon Dragey-Ronthon a été mis à jour le 2026-08-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts
À voir aussi à Dragey-Ronthon (Manche)
- Fête d’été de Dragey-Ronthon Ronthon Dragey-Ronthon 22 août 2026
- Festival d’été Histoires d’Océan Ronthon Dragey-Ronthon 28 août 2026
- Festival d’été Histoires d’Océan Ronthon Dragey-Ronthon 30 août 2026
- Circuit : marche sur les traces des miquelots, Église Saint-Médard, Dragey-Ronthon 18 septembre 2026
- Conférence : présentation de l’association des chemins du Mont-Saint-Michel, Mairie, Dragey-Ronthon 18 septembre 2026