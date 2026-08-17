Artistes de Dragey-Ronthon Place Newport Dragey-Ronthon

Informations pratiques

Dragey-Ronthon

Artistes de Dragey-Ronthon

Place Newport Dragey Dragey-Ronthon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-17 14:00:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Des œuvres diverses céramiques et peintures, riches en couleurs. Des objets du quotidien, des peintures du littoral… Chacun puise dans sa vie, ici, dans la Baie. .

Place Newport Dragey Dragey-Ronthon 50530 Manche Normandie +33 2 33 48 83 38 accueil@dragey-ronthon.fr

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English : Artistes de Dragey-Ronthon

L’événement Artistes de Dragey-Ronthon Dragey-Ronthon a été mis à jour le 2026-08-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts