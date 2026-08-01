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Festival d’été Histoires d’Océan Ronthon Dragey-Ronthon

vendredi 28 août 2026 · Ronthon · Dragey-Ronthon

Festival d’été Histoires d’Océan Ronthon Dragey-Ronthon

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Ronthon
Adresse
Eglise Saint-Nicolas
Ville
50530 Dragey-Ronthon
Département
Manche
Tarif

Dragey-Ronthon

Festival d’été Histoires d’Océan

Ronthon Eglise Saint-Nicolas Dragey-Ronthon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Concert et lecture sur des textes d’Alessandro Baricco et des musiques de Bach à Gershwin au piano et au violon.   .

Ronthon Eglise Saint-Nicolas Dragey-Ronthon 50530 Manche Normandie +33 6 45 45 63 20 

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English : Festival d’été Histoires d’Océan

L’événement Festival d’été Histoires d’Océan Dragey-Ronthon a été mis à jour le 2026-07-27 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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