AGENDA · Dragey-Ronthon
Festival d’été Histoires d’Océan Ronthon Dragey-Ronthon
vendredi 28 août 2026 · Ronthon · Dragey-Ronthon
Informations pratiques
Dragey-Ronthon
Festival d’été Histoires d’Océan
Ronthon Eglise Saint-Nicolas Dragey-Ronthon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Concert et lecture sur des textes d’Alessandro Baricco et des musiques de Bach à Gershwin au piano et au violon. .
Ronthon Eglise Saint-Nicolas Dragey-Ronthon 50530 Manche Normandie +33 6 45 45 63 20
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English : Festival d’été Histoires d’Océan
L’événement Festival d’été Histoires d’Océan Dragey-Ronthon a été mis à jour le 2026-07-27 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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