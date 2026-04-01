ARTISTES EN CIRCUIT COURT SORTIE DE RÉSIDENCE CIE ELLE AIME Brissac
ARTISTES EN CIRCUIT COURT SORTIE DE RÉSIDENCE CIE ELLE AIME Brissac jeudi 30 avril 2026.
Brissac
ARTISTES EN CIRCUIT COURT SORTIE DE RÉSIDENCE CIE ELLE AIME
Parvis de l’école Brissac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Sortie de résidence Je serai Tout, et la peur et le courage et la mer et les nuages Cie Elle aime
Dans le cadre du festival La Dinette portée par Bouillon Cube et le projet Artistes en circuit court porté par Eurek’Art
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Parvis de l’école Brissac 34190 Hérault Occitanie +33 6 87 07 12 54 tatiana@eurekart.fr
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Sortie de résidence Je serai Tout, et la peur et le courage et la mer et les nuages Cie Elle aime
L’événement ARTISTES EN CIRCUIT COURT SORTIE DE RÉSIDENCE CIE ELLE AIME Brissac a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34
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