Artistes en Herbe, sous la yourte Sous la yourte Dieulefit
lundi 6 juillet 2026 · Sous la yourte · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Artistes en Herbe, sous la yourte
Sous la yourte 1171 Rte de Montelimar Dieulefit Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-24 11:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Bienvenue dans la yourte de Brindille l’écureuil pour créer en famille une marionnette éphémère à partir d’éléments naturels.
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Sous la yourte 1171 Rte de Montelimar Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 73 09 54 contact@papillonsbleus.com
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English :
Welcome to Brindille the squirrel?s yurt, where you and your family can create an ephemeral puppet from natural elements.
L’événement Artistes en Herbe, sous la yourte Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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