Artistes en Herbe, sous la yourte Sous la yourte Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Artistes en Herbe, sous la yourte

Sous la yourte 1171 Rte de Montelimar Dieulefit Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-24 11:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Bienvenue dans la yourte de Brindille l’écureuil pour créer en famille une marionnette éphémère à partir d’éléments naturels.

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Sous la yourte 1171 Rte de Montelimar Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 73 09 54 contact@papillonsbleus.com

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English :

Welcome to Brindille the squirrel?s yurt, where you and your family can create an ephemeral puppet from natural elements.

L’événement Artistes en Herbe, sous la yourte Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux