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AGENDA · Dieulefit

Artistes en Herbe, sous la yourte Sous la yourte Dieulefit

lundi 6 juillet 2026 · Sous la yourte · Dieulefit

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Sous la yourte
Adresse
1171 Rte de Montelimar
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif
10 10

Dieulefit

Artistes en Herbe, sous la yourte

Sous la yourte 1171 Rte de Montelimar Dieulefit Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-24 11:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Bienvenue dans la yourte de Brindille l’écureuil pour créer en famille une marionnette éphémère à partir d’éléments naturels.
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Sous la yourte 1171 Rte de Montelimar Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 73 09 54  contact@papillonsbleus.com

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English :

Welcome to Brindille the squirrel?s yurt, where you and your family can create an ephemeral puppet from natural elements.

L’événement Artistes en Herbe, sous la yourte Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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