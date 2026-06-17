Yoga cours privé estival Dieulefit
Yoga cours privé estival Dieulefit jeudi 2 juillet 2026.
Dieulefit
Yoga cours privé estival
Dieulefit et alentours Dieulefit Drôme
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-02
Cours de yoga privés (solo, duo, trio ou groupe) avec Léonie de Nama Om Yoga. Séances personnalisées en anglais ou en français, à domicile, sur votre lieu de séjour ou à la salle L’Inspir à Dieulefit.
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Dieulefit et alentours Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 07 21 71 namaomyoga@gmail.com
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English :
Private yoga classes (one-on-one, pairs, small groups, or larger groups) with Léonie from Nama Om Yoga. Personalized sessions in English or French, at your home, at your vacation destination, or at the L’Inspir studio in Dieulefit.
L’événement Yoga cours privé estival Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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