Dieulefit

Le Before BadaBaume

Place de la poste Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Before du BadaBaume organisé par La Mine d’Art et HopHopHop.

Soirée de financement pour le Badabaume Festival.

Foodtrucks et Bar éphémère.

Concerts

.

Place de la poste Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 02 40 86 laminedart@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The BadaBaume Pre-Party, organized by La Mine d’Art and HopHopHop.

Fundraiser for the BadaBaume Festival.

Food trucks and a pop-up bar.

Concerts

L’événement Le Before BadaBaume Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux