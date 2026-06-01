Le Before BadaBaume Dieulefit
Le Before BadaBaume Dieulefit samedi 27 juin 2026.
Dieulefit
Le Before BadaBaume
Place de la poste Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le Before du BadaBaume organisé par La Mine d’Art et HopHopHop.
Soirée de financement pour le Badabaume Festival.
Foodtrucks et Bar éphémère.
Concerts
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Place de la poste Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 02 40 86 laminedart@yahoo.com
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English :
The BadaBaume Pre-Party, organized by La Mine d’Art and HopHopHop.
Fundraiser for the BadaBaume Festival.
Food trucks and a pop-up bar.
Concerts
L’événement Le Before BadaBaume Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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