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Le Before BadaBaume Dieulefit

Le Before BadaBaume Dieulefit samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place de la poste

Ville : 26220 Dieulefit

Département : Drôme

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Dieulefit

Le Before BadaBaume

Place de la poste Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Le Before du BadaBaume organisé par La Mine d’Art et HopHopHop.
Soirée de financement pour le Badabaume Festival.
Foodtrucks et Bar éphémère.
Concerts
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Place de la poste Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 02 40 86  laminedart@yahoo.com

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English :

The BadaBaume Pre-Party, organized by La Mine d’Art and HopHopHop.
Fundraiser for the BadaBaume Festival.
Food trucks and a pop-up bar.
Concerts

L’événement Le Before BadaBaume Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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