Stage de Linogavure (initiation-découverte) Atelier Pour 2 mains Dieulefit
Stage de Linogavure (initiation-découverte) Atelier Pour 2 mains Dieulefit samedi 27 juin 2026.
Dieulefit
Stage de Linogavure (initiation-découverte)
Atelier Pour 2 mains 1171 route de Montélimar Dieulefit Drôme
Tarif : – – 45 EUR
la séance de 3h
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-28 12:30:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
L’atelier Pour 2 mains accueille l’artiste Twei Sturm pour deux stages créatifs et conviviaux autour de la linogravure.
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Atelier Pour 2 mains 1171 route de Montélimar Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 73 09 54 unenotedepartage@gmail.com
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English :
The Pour 2 mains workshop welcomes artist Twei Sturm for two creative and convivial linocut workshops.
L’événement Stage de Linogavure (initiation-découverte) Dieulefit a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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