Dieulefit

Vernissage finissage exposition Matérialité

50 rue du Bourg Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 16:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Vernissage finissage en présence d’Anne Verdier de l’exposition Matérialité , avec les sculptrices Anne Verdier et Ule Ewelt, oeuvres céramiques .

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50 rue du Bourg Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 22 67 70 craftespace@gmail.com

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English :

Vernissage finissage in the presence of Anne Verdier of the exhibition Matérialité , with sculptors Anne Verdier and Ule Ewelt, ceramic works.

L’événement Vernissage finissage exposition Matérialité Dieulefit a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux