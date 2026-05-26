Vernissage finissage exposition Matérialité Dieulefit
Vernissage finissage exposition Matérialité Dieulefit vendredi 26 juin 2026.
Dieulefit
Vernissage finissage exposition Matérialité
50 rue du Bourg Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 16:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Vernissage finissage en présence d’Anne Verdier de l’exposition Matérialité , avec les sculptrices Anne Verdier et Ule Ewelt, oeuvres céramiques .
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50 rue du Bourg Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 22 67 70 craftespace@gmail.com
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English :
Vernissage finissage in the presence of Anne Verdier of the exhibition Matérialité , with sculptors Anne Verdier and Ule Ewelt, ceramic works.
L’événement Vernissage finissage exposition Matérialité Dieulefit a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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