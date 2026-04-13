Artistes en Ville Dax
Artistes en Ville Dax jeudi 27 août 2026.
Dax
Artistes en Ville
rues et placettes du centre-ville Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:00:00
fin : 2026-08-27 18:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Rassemblement d’artiste dans la rue peintres, sculpteurs, photographes. .
rues et placettes du centre-ville Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 14 22 55 jmrlestage@sfr.fr
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English : Artistes en Ville
L’événement Artistes en Ville Dax a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Dax
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