Dax

Artistes en Ville

rues et placettes du centre-ville Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 10:00:00

fin : 2026-09-24 18:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Rassemblement d’artiste dans la rue peintres, sculpteurs, photographes. .

rues et placettes du centre-ville Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 14 22 55 jmrlestage@sfr.fr

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English : Artistes en Ville

L’événement Artistes en Ville Dax a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Dax