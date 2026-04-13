Artistes femmes, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles

Artistes femmes Vendredi 22 mai, 15h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T15:00:00+02:00 – 2026-05-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T15:00:00+02:00 – 2026-05-22T16:00:00+02:00

De la Renaissance au début du XXe siècle et de Rome à Paris en passant par Londres, les artistes femmes ont lutté pendant des siècles pour accéder à la reconnaissance, entre petites avancées et longs moments d’exclusion. Par leur talent et leur courage, ces femmes ont souvent gagné l’estime de leurs pairs.

Mais l’histoire officielle, considérant l’art au féminin comme mineur, les a largement oubliées. Au fil des tableaux, des styles et des époques, un film sur des femmes exceptionnelles, auxquelles les historiens d’art sont en train de redonner la place qu’elles méritent.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil

À la rencontre de l’art