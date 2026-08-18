Artothèque flash Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Samedi 26 septembre · à partir de 10h · Ormédo Tout public

En partenariat avec Les Ateliers de la Gobinière et l’Atelier Photo d’OrvaultVous avez l’habitude d’emprunter des livres, des revues, des films ou des CD à la médiathèque. Le 26 septembre vous pourrez emprunter un tableau ou une photo encadrée ! Vous voulez faire votre choix en amont ? Tableaux et photos seront exposés à la médiathèque du 12 au 26 septembre.Samedi 26 septembre · à partir de 10h · Ormédo

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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