Artothèque flash Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Ormédo - Orvault · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Samedi 26 septembre · à partir de 10h · Ormédo Tout public
En partenariat avec Les Ateliers de la Gobinière et l’Atelier Photo d’OrvaultVous avez l’habitude d’emprunter des livres, des revues, des films ou des CD à la médiathèque. Le 26 septembre vous pourrez emprunter un tableau ou une photo encadrée ! Vous voulez faire votre choix en amont ? Tableaux et photos seront exposés à la médiathèque du 12 au 26 septembre.Samedi 26 septembre · à partir de 10h · Ormédo
Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60
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