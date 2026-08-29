Cinéma en plein air : « En Fanfare », d’Emmanuel Courcol Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault
vendredi 11 septembre 2026 · Médiathèque Ormédo - Orvault · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-11 19:00 –
Gratuit : oui La projection est gratuite (offerte par CinéCens avec le soutien de la ville d’Orvault) Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99
Nous vous attendons derrière la médiathèque Ormedo, à Orvault Bourg.Synopsis : C’est l’histoire de Thibaut, un jeune chef d’orchestre à la carrière internationale. Il incarne une élite culturelle. Malade d’une leucémie, seule une greffe pourrait le guérir. Il va découvrir alors qu’il a été adopté et l’existence d’un frère, Jimmy. Alors qu’il a grandi dans un milieu aisé, son frère lui est resté dans le nord et travaille à l’usine. Il joue du trombone dans une fanfare. Ici, la musique y est conviviale et l’énergie collective, loin des codes du classique. La musique va leur permettre de tisser les liens fraternels, et leur rencontre va transformer leurs vies.La projection démarrera vers 20h30. On se retrouve à partir de 19h pour un pique-nique partagé, boire un verre au bar, et participer aux animations sur le thème du cinéma. N’oubliez pas la couverture et le transat pour votre confort !L’avis de Cécile : « Coup de cœur pour cette comédie sociale. On s’attache à ces deux frères que le destin a séparés et que la musique va unir et sauver. »Suivez toutes nos actualités sur Instagram et Facebook !Plus d’informations & réservation sur www.cinecens.net
Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr http://www.cinecens.net
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