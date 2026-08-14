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Sous un coin de parapluie Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault
samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque Ormédo - Orvault · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 10:00 – 10:30
Gratuit : oui Tous les samedis, sauf vacances scolaires · 10h · durée 20 min · Ormédo En famille, Jeune Public
En route pour de belles histoires ! Votre rendez-vous incontournable revient les samedis matin à Ormédo, et le 24 octobre au Petit ChantiLire !Tous les samedis, sauf vacances scolaires · 10h · durée 20 min · Ormédo
Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr
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