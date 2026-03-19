Histoires à dormir debout Parc de Plaisance Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 18:30 – 21:00

Gratuit : oui Mercredi 26 août · Parc de Plaisance · de 18h30 à 21h · tout public Tout public

Pour cette dernière bibliothèque de rue, passons en mode nocturne ! Rendez-vous en fin de journée pour découvrir des histoires drôles, des histoires frissonnantes, des histoires passionnantes… Des histoires à gogo ! Une sorcière ? Un ogre ? Des z’animaux bizarres ? Il y en aura pour tous les goûts.Mercredi 26 août · Parc de Plaisance · de 18h30 à 21h · tout public

Parc de Plaisance Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700



Afficher la carte du lieu Parc de Plaisance et trouvez le meilleur itinéraire

