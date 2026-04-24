Arts en Balade x Europe Direct Corum Saint-Jean Clermont-Ferrand
Arts en Balade x Europe Direct Corum Saint-Jean Clermont-Ferrand vendredi 29 mai 2026.
Clermont-Ferrand
Arts en Balade x Europe Direct
Corum Saint-Jean 17 Rue Gaultier de Biauzat Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 10:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Venez découvrir les sculptures de Daniela Madeleine Guggisberg et de Daniele Aletti de Cuneo (Italie), ainsi que les vitraux de Mayarti de retour de Lviv (Ukraine).
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Corum Saint-Jean 17 Rue Gaultier de Biauzat Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 21 78 15 europedirect@ville-clermont-ferrand.fr
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English :
Come and discover sculptures by Daniela Madeleine Guggisberg and Daniele Aletti from Cuneo (Italy), and stained glass by Mayarti back from Lviv (Ukraine).
L’événement Arts en Balade x Europe Direct Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-04-22 par Clermont Auvergne Volcans
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