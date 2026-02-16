Sarah Anna Salé | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Sarah Anna Salé | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

jeudi 7 mai 2026.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-05-07 21:30:00
fin : 2026-05-07 21:50:00

2026-05-07

Venez voir Sarah Anna dans son spectacle Salé jeudi 7 mai à 20h30 à la Comédie des Volcans.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51  hello@xn--comdiedesvolcans-dqb.fr

Come and see Sarah Anna in her show Salé on Thursday May 7 at 8:30 pm at the Comédie des Volcans.

