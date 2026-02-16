PV | Opéra-Théâtre Opéra-Théâtre Clermont-Ferrand

PV | Opéra-Théâtre

Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 26 – 26 – 36 EUR

Début : 2026-04-22 20:00:00

fin : 2026-04-22 21:20:00

2026-04-22

PV est le point de rencontre entre stand-up, personnage et improvisation, ils est aussi drôle que touchant ! Laisser vous emporter dans son imaginaire débordant et surprenant !

Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

PV is the meeting point between stand-up, character and improvisation, and is as funny as he is touching! Let yourself be swept away by his overflowing and surprising imagination!

