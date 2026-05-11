Arts-Terre théâtre, chant, poésie sur la nature Salle des fêtes Bussière-Galant Bussière-Galant

Bussière-Galant

Arts-Terre théâtre, chant, poésie sur la nature

Salle des fêtes Bussière-Galant Avenue du Plan d’Eau Bussière-Galant Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:30:00

fin : 2026-06-24 18:00:00

Date(s) :

2026-06-24

L’association 1001 Vies 87 vous invite à un après-midi placé sous le signe de la créativité, de l’humour et du partage autour des thèmes de la nature, de l’écologie et du vivant.

Au programme improvisations théâtrales, chansons et chants, scénettes et mimes, danses et poésie, échanges autour de la biodiversité, du jardinage, de l’environnement et de l’écologie. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, les participants pourront rire, réfléchir et partager des sujets qui nous touchent tous, à travers l’art, le sarcasme, l’ironie et l’expression collective. Un moment convivial entre citoyens passionnés et passionnants, où les “Arts-Terre” s’expriment librement au cœur de nos campagnes. .

Salle des fêtes Bussière-Galant Avenue du Plan d’Eau Bussière-Galant 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine tatoobussiere@gmail.com

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English : Arts-Terre théâtre, chant, poésie sur la nature

L’événement Arts-Terre théâtre, chant, poésie sur la nature Bussière-Galant a été mis à jour le 2026-05-11 par Terres de Limousin